الخيال يحدث في الجيزة.. شاب يعود لأهله بعد 21 عاما من البحث عنه

عرض برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، تقريرا بعنوان "الخيال يحدث في الجيزة.. شاب يعود لأهله بعد 21 عامًا من البحث عنه"، حيث قالت أم محمد، والدة الشاب العائد، إنه في يوم ذهب إلى المدرسة ولم يعد، قائلة "كنت حاسة إنه عايش قلبي حاسس من 21 سنة".





وقال الشاب العائد أيمن عيد عبدالفتاح، إنه كان يجلس مع والده حسن الذي قام بتربيته في بني سويف، بعدما بحث عن أهله منذ 21 عاما، ولم يجدهم، فقام الأب الجديد بتربيته، معقبا أن "والده حسن وزع صور ودور على أهله الأصليين العديد من المرات".









وأضاف "والد الشاب العائد": "كنت داخل على مرحلة يأس، ولكن ابنة أختي قابلت امرأة بالقطار وقالت لها وجدنا طفلا منذ 21 عامًا ومازال حتى الآن عندنا".









وأكمل أحد أفراد العائلة، أن الشاب اسمه عبده جمعة عبده مرعي، واختفى وعمره 3 سنوات في قرية اللشت التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، واستمرت العائلة في البحث عنه طوال السنوات الماضية لكن لم ينجحوا فى العثور عليه حتى عاد إلى القرية اليوم، مشيرًا إلى أن الشاب تم خطفه وهو فى عمر 3 سنوات ووجده أحد المواطنين فى بنى سويف ومنحه اسمًا مستعارًا.









وعن تفاصيل العثور عليه، قال:" أحد بائعي البط والطيور من الجيزة كان يسافر إلى محافظة بني سويف لبيع الطيور، وهناك سمع قصة الطفل الذى تم العثور وهو فى عمر 3 سنوات، حيث وجده أحد المواطنين ورباه حتى سن 24 عامًا، ثم نقل بائع الطيور القصة إلى أهل الشاب في الجيزة"، لافتًا إلى أن أسرة الشاب قامت إجراء تحليل dna في فرنسا للتأكد من هوية الشاب وتطابقه مع عائلته، حث أثبتت التحاليل تطابق البصمة الوراثية.

