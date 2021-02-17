ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هبوط على المريخ.. أصعب 7 دقائق على وكالة ناسا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:24 م
هبوط على المريخ
هبوط على المريخ
Advertisements
نهى حمدي
اعترف خبراء ناسا بأنهم يتوقعون أن يكون الهبوط غدا الخميس على المريخ سبع دقائق من الرعب، لكنهم وعدوا أنه إذا نجحت المهمة ، فإنها ستوفر "وليمة حقيقية" من الأدلة الجديدة حول الكوكب الأحمر.

ووصفت مهمة Perseverance Rover التي بلغت تكلفتها  2.7 مليار دولار  بأنها مذهلة، وستسجل في التاريخ على أنها أكثر مهمة استكشاف الفضاء الأكثر ثقلًا بالكاميرا على الإطلاق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقد تم بث مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء  قبل الهبوط على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم، وأوضحوا  للجمهور خطط الهبوط ، ثم المضي قدمًا لجمع البيانات العلمية والعينات الجديدة من سطح الكوكب.

شارك جيم بيل ، مشغل MastCamZ في وكالة ناسا ، في جميع البعثات الأربع إلى المريخ، ووصف هبوط يوم الخميس بأنه "سبع دقائق من الرعب".

في حديثه عبر محادثة فيديو من جامعة ولاية أريزونا ، كشف عن مقدار التكنولوجيا الموجودة على متن العربة الجوالة ، وكيف سيتم استخدامها لفحص البيئة المحيطة بشكل كامل.

وقال "هذه العربة الجوالة محملة بكاميرات هندسية وعلمية وميكروفونات، وستكون هذه العربة الجوالة وهذه المهمة وليمة للعيون والأذنين. سيكون حقا مذهلا".

هناك 23 كاميرا على العربة الجوالة ومرحلة نزولها بالإضافة إلى اثنتين أخريين على المروحية  أي ما مجموعه 25 كاميرا، مؤكدة على إنها أكثر مهمة استكشاف الفضاء السحيق ثقيلة بالكاميرا على الإطلاق ، لذا فهي مثيرة للغاية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

فرحة لمدة 6 دقائق ونصف.. صاروخ سبيس إكس إلى المريخ يعود للأرض بانفجار هائل

شاهد.. اكتشاف أعظم وادي في الكون على كوكب المريخ | صور

رئيس وكالة الفضاء المصرية: مسبار الأمل يمهد طريق العرب في الوصول للمريخ

بعد وصول مسبار الأمل إلى المريخ.. ناسا تهنئ الإمارات بـ بيت شعر للمتنبي

أول دولة عربية تصل إلى المريخ.. وكالة الفضاء المصرية: مسبار الأمل يترجم ثقافة اللامستحيل لدى الشعب الإماراتي.. ومصر الأولى بالمنطقة التي تضع كاميرا فضائية بالمحطة الدولية

بالتعاون مع الإمارات..القوصي: مصر ستصل الفضاء بعد عام من الآن

ترشيحاتنا

دارين حداد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر

أول تعليق من بواليا بعد هدفه أمام المريخ السوداني

يا مدلل.. ليفربول يوجه رساله لمحمد صلاح احتفالا بالفوز أمام لايبزيج الألماني

أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن ينجح في بايرن ميونخ لهذه الأسباب

Advertisements

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور