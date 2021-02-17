هبوط على المريخ.. أصعب 7 دقائق على وكالة ناسا

اعترف خبراء ناسا بأنهم يتوقعون أن يكون الهبوط غدا الخميس على المريخ سبع دقائق من الرعب، لكنهم وعدوا أنه إذا نجحت المهمة ، فإنها ستوفر "وليمة حقيقية" من الأدلة الجديدة حول الكوكب الأحمر.





ووصفت مهمة Perseverance Rover التي بلغت تكلفتها 2.7 مليار دولار بأنها مذهلة، وستسجل في التاريخ على أنها أكثر مهمة استكشاف الفضاء الأكثر ثقلًا بالكاميرا على الإطلاق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وقد تم بث مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء قبل الهبوط على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم، وأوضحوا للجمهور خطط الهبوط ، ثم المضي قدمًا لجمع البيانات العلمية والعينات الجديدة من سطح الكوكب.





شارك جيم بيل ، مشغل MastCamZ في وكالة ناسا ، في جميع البعثات الأربع إلى المريخ، ووصف هبوط يوم الخميس بأنه "سبع دقائق من الرعب".





في حديثه عبر محادثة فيديو من جامعة ولاية أريزونا ، كشف عن مقدار التكنولوجيا الموجودة على متن العربة الجوالة ، وكيف سيتم استخدامها لفحص البيئة المحيطة بشكل كامل.





وقال "هذه العربة الجوالة محملة بكاميرات هندسية وعلمية وميكروفونات، وستكون هذه العربة الجوالة وهذه المهمة وليمة للعيون والأذنين. سيكون حقا مذهلا".



