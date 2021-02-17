هبوط على المريخ.. أصعب 7 دقائق على وكالة ناسا

اعترف خبراء ناسا بأنهم يتوقعون أن يكون الهبوط غدا الخميس على المريخ سبع دقائق من الرعب، لكنهم وعدوا أنه إذا نجحت المهمة ، فإنها ستوفر "وليمة حقيقية" من الأدلة الجديدة حول الكوكب الأحمر.
ووصفت مهمة Perseverance Rover التي بلغت تكلفتها 2.7 مليار دولار بأنها مذهلة، وستسجل في التاريخ على أنها أكثر مهمة استكشاف الفضاء الأكثر ثقلًا بالكاميرا على الإطلاق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وقد تم بث مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء قبل الهبوط على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم، وأوضحوا للجمهور خطط الهبوط ، ثم المضي قدمًا لجمع البيانات العلمية والعينات الجديدة من سطح الكوكب.
شارك جيم بيل ، مشغل MastCamZ في وكالة ناسا ، في جميع البعثات الأربع إلى المريخ، ووصف هبوط يوم الخميس بأنه "سبع دقائق من الرعب".
في حديثه عبر محادثة فيديو من جامعة ولاية أريزونا ، كشف عن مقدار التكنولوجيا الموجودة على متن العربة الجوالة ، وكيف سيتم استخدامها لفحص البيئة المحيطة بشكل كامل.
وقال "هذه العربة الجوالة محملة بكاميرات هندسية وعلمية وميكروفونات، وستكون هذه العربة الجوالة وهذه المهمة وليمة للعيون والأذنين. سيكون حقا مذهلا".
هناك 23 كاميرا على العربة الجوالة ومرحلة نزولها بالإضافة إلى اثنتين أخريين على المروحية أي ما مجموعه 25 كاميرا، مؤكدة على إنها أكثر مهمة استكشاف الفضاء السحيق ثقيلة بالكاميرا على الإطلاق ، لذا فهي مثيرة للغاية.