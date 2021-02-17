أخبار التكنولوجيا.. تحديث سياسة واتساب يثير الجدل في من جديد.. كل ما تريد معرفته عن هواتف آيفون 13 القادمة من آبل

أصدرت المحكمة العليا في الهند إشعارا إلى تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب، بشأن سياسة الخصوصية الجديدة للمنصة التي أعلنت عنها بداية العام الجاري 2021، والتي تنص على مشاركة معلومات المستخدم مع الشركة الأم فيسبوك Facebook.

أعلنت شركة S-Connect الكورية الجنوبية، أنها تلقت الضوء الأخضر من نظيرتها سامسونج Samsung، للبدء في تصنيع مفصلات الجيل القادم من سلسلة هواتفها القابلة للطي Galaxy Z، والتي بدأت تعاونها مع سامسونج منذ العام الماضي.



