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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تحديث سياسة واتساب يثير الجدل في من جديد.. كل ما تريد معرفته عن هواتف آيفون 13 القادمة من آبل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:02 م
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


أصدرت المحكمة العليا في الهند إشعارا إلى تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب WhatsApp، بشأن سياسة الخصوصية الجديدة للمنصة التي أعلنت عنها بداية العام الجاري 2021، والتي تنص على مشاركة معلومات المستخدم مع الشركة الأم فيسبوك Facebook.


أعلنت شركة S-Connect الكورية الجنوبية، أنها تلقت الضوء الأخضر من نظيرتها سامسونج Samsung، للبدء في تصنيع مفصلات الجيل القادم من سلسلة هواتفها القابلة للطي Galaxy Z، والتي بدأت تعاونها مع سامسونج منذ العام الماضي.


ظهرت العديد من التسريبات والشائعات حول مواصفات وميزات سلسلة هواتف iPhone 13 القادمة، والتي كشفت عن بعض التغييرات المثيرة للاهتمام في تشكيلة آيفون القادمة لتشجيع عشاقها بالترقية للطراز القادم، وعلى الرغم من شركة أبل لم تحدد موعد الإعلان عن الجيل الثالث عشر من هواتفها أو المواصفات التي ستنطلق بها، إلا أن بعض المسربين أشاروا إلى أهم الميزات التي ستجلبها مجموعة آيفون لعام 2021.


أشارت بعض التسريبات السابقة إلى خطة شركة شاومي، لإطلاق سلسلة Redmi Note 10، في بداية شهر مارس القادم، واليوم أكدت الشركة الصينية عبر إعلان تشويقي على موعد إطلاق تشكيلة الهواتف الرائدة في 4 مارس 2021.


بدأت شركة تويتر Twitter، رسميا في طرح ميزة الرسائل الصوتية عبر الرسائل المباشرة DM داخل التطبيق في الهند، والتي بدأت الشركة باختبارها في شهر سبتمبر الماضي.
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