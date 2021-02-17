البحث العلمي تقدم برنامج المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار التعاون بين مع المركز الدولي للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB ، عن قيام المركز بدعم عقد وإقامة أنشطة علميّة في الدول الأعضاء.

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وتشمل الأنشطة العلمية إقامة وعقد ورش عمل ودورات تدريبية نظرية وعملية ومؤتمرات واجتماعات علمية تهدف الى تحقيق التواصل بين العلماء والباحثين والمجتمع المدني وصانعي القرار لهذا سيجري إعطاء الأولوية للأنشطة العلمية التي تتناول موضوعات ذات أهمية على المستوى الوطني والإقليمي.

وتدعم ICGEB الأنشطة البحثية من خلال الفئات التالية:

- ورش عمل تحت رعاية المركز البحثي ودورات لتقديم التدريب العملي والنظري.

- يدعم برنامج مستقبل العلوم Future of Science الأنشطة العلمية التي تناقش موضوعات علمية حيوية

- يدعم برنامج Seeds of Science اجتماعات مصغرة تهدف لإقامة شبكات لتسهيل التعاون العلمي

- يتم التقديم على الموقع الإلكتروني للمركز مع ضرورة استيفاء الاوراق كاملة، وآخر موعد للتقديم في المركز هو 28 فبراير 2021.





ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول علي الرابط التالي:

https://www.icgeb.org/activities/meeting-and-courses/call-for-proposal-meeting-and-courses/