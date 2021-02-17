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أخبار العالم

الخارجية الروسية تنفي أنباء حول بناء قاعدة تجسس في أراضي السفارة بدبلن

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:34 م
صدى البلد
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أ ش أ
نفت وزارة الخارجية الروسية ما تداولته وسائل إعلام إيرلندية من أنباء حول بناء "قاعدة تجسس" في أراضي السفارة الروسية بدبلن.
وقال مصدر في الخارجية الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/،: "تستمر إعادة إعمار مباني البعثة الدبلوماسية الروسية في إيرلندا وهناك حاجة لتحسين الظروف التي يعمل فيها دبلوماسيونا".
وأضاف المصدر: "أن المبنى السكني الصغير الذي تم بناؤه منذ أكثر من قرن وتقع فيه حاليا السفارة، ليس قادرا على ضمان العمل الطبيعي للبعثة الدبلوماسية، واستمرت عملية تنسيق وثائق البناء مع السلطات الإيرلندية عدة سنوات، ولم تكن تفاصيل هذا المشروع سرية؛ والأكثر من ذلك فكان بإمكان ممثلي قيادة وزارة الخارجية الإيرلندية ووسائل الإعلام المحلية زيارة السفارة أكثر من مرة ورؤية ما يحدث هنا بعد بدء إعادة الإعمار".
وشدد على أن هذا الخبر ليس الأول من نوعه في وسائل الإعلام الإيرلندية، مشيرا إلى أنها تضم "تلميحات غير مبررة" تجاه السفارة الروسية في دبلن، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تواصل القيادة الإيرلندية تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا بشكل مستقل.

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