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حوادث

الإخواني الهارب ياسر العمدة يشارك في انتخابات الحزب الحاكم بتركيا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:42 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
يشارك الإخوانى الإرهابى الهارب فى تركيا، ياسر العمدة، فى انتخابات حزب العدالة والتنمية التركي.

يذكر أن الإرهابى ياسر العمدة، أعلن منذ أشهر مضت، حصوله على الجنسية التركية، وكانت فضائية "Extra news" عرضت تقريرًا تضمن تصريحاته بحصوله على الجنسية التركية ويكشف فيه عن مدى سعادته، وتشرفه بها.

تصرف العمدة الإرهابى الهارب، يؤكد دوما على أن الإخوان ليس لهم انتماء لوطن ، لأنهم خوارج هذا العصر، كما أن زعيمهم رجب طيب أردوغان الذى حول تركيا إلى أن تكون رأس مثلث توجه التنظيم الجديد، ويتصارع مع لندن من أجل ذلك".
الإخواني الهارب ياسر العمدة يشارك في انتخابات الحزب الحاكم بتركيا
الإخواني الهارب ياسر العمدة يشارك في انتخابات الحزب الحاكم بتركيا
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