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أخبار العالم

أمريكا تشيد بالتقدم السياسي في ليبيا وتشدد على خروج القوات الأجنبية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:50 م
أمريكا تشيد بالتقدم
أمريكا تشيد بالتقدم السياسي في ليبيا
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سمر صالح
أشادت السفارة الأمريكية في ليبيا، بالتقدم السياسي الذي جرى تحت رعاية الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة، مشددة على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة تنظيمها احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة الـ 17 من فبراير "نحن ندرك وندعم حق الشعب الليبي في تقرير مستقبل بلده، والمطالبة بالحكم الرشيد والشفاف واحترام حقوق الإنسان".

وأضافت "نتطلع إلى الفرصة المتجددة لبناء ليبيا ذات سيادة وموحدة وآمنة ومستقرة تكون مسؤولة أمام مواطنيها".

وتابعت أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم العملية التي تقودها ليبيا نحو المصالحة والانتخابات في الـ 24 من ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة".
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