مؤتمر أستانا: نرفض العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل عن إعلان البيان الختامي لمؤتمر أستانا: "اتفقنا على مواصلة التعاون للقضاء على تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين في سوريا".

واستنكرت اللجنة أي محاولات لنهب النفط السوري الذي يعتبر ملكًا للجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى استنكار الأعمال العدوانية المتكررة من قبل إسرائيل على الأراضي السورية، والتي تقوض السيادة والأمن بها وبدول الجوار.





ودعت اللجنة إسرائيل إلى التخلي عن تلك الأعمال العدائية، مشددة على دعم العملية السياسية التى يقودها السوريين أنفسهم بموجب قرار مجلس الأمن.





وتابعت أنه تم التأكيد على الدور الهام للجنة الدستورية فى جينيف والتى تم تشكيلها بجهود بارزة من قبل الدول الضامنة تنفيذا لمطالب الشعب السورى، بالإضافة إلى نقاش الجلسة الخامسة التى جرت فى ال25 من يناير فى جينيف.





كما أكدت أنه تم تحديد الأحكام الأساسية الخاصة بضمان عمل اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة الدستور أو إصلاحه وتحقيق النجاح فى علمها، "عبرنا عن إيماننا وثقتنا بأن اللجنة الدستورية يجب أن تحتكم فى عملها إلى السعى للحلول التوافقية دون أى تدخلات أجنبية ودون فرض مهل زمنية من الخارج.