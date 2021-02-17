ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مؤتمر أستانا: نرفض العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:14 م
مؤتمر أستانا
مؤتمر أستانا
Advertisements
هاجر إبراهيم
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل عن إعلان البيان الختامي لمؤتمر أستانا: "اتفقنا على مواصلة التعاون للقضاء على تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين في سوريا". 

واستنكرت اللجنة أي محاولات لنهب النفط السوري الذي يعتبر ملكًا للجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى استنكار الأعمال العدوانية المتكررة من قبل إسرائيل على الأراضي السورية، والتي تقوض السيادة والأمن بها وبدول الجوار. 

ودعت اللجنة إسرائيل إلى التخلي عن تلك الأعمال العدائية، مشددة على دعم العملية السياسية التى يقودها السوريين أنفسهم بموجب قرار مجلس الأمن. 

وتابعت أنه تم التأكيد على الدور الهام للجنة الدستورية فى جينيف والتى تم تشكيلها بجهود بارزة من قبل الدول الضامنة تنفيذا لمطالب الشعب السورى، بالإضافة إلى نقاش الجلسة الخامسة التى جرت فى ال25 من يناير فى جينيف.

كما أكدت أنه تم تحديد الأحكام الأساسية الخاصة بضمان عمل اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة الدستور أو إصلاحه وتحقيق النجاح فى علمها، "عبرنا عن إيماننا وثقتنا بأن اللجنة الدستورية يجب أن تحتكم فى عملها إلى السعى للحلول التوافقية دون أى تدخلات أجنبية ودون فرض مهل زمنية من الخارج. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

متحدث الرئاسة: اجتماع بين الرئيس السيسي ورئيس المخابرات العامة

نتيجة قصف الحوثي.. السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي

بحضور رئيس المخابرات العامة.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية العراقى

أعلنت تضامنها مع السعودية..مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثى لمطار أبها

ترشيحاتنا

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق أسوان / القاهرة الزراعي

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير

احذر..6 عادات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

أول تعليق من بواليا بعد هدفه أمام المريخ السوداني

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

متى تنتهي موجة الصقيع.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة.. يؤثر استهلاك الكافيين المنتظم على بنية الدماغ

بإطلالة شتوية جذابة.. شاهد.. أسما شريف منير تبهر متابعيها

هيونداي سانتا كروز بيك اب HYUNDAI SANTA CRUZ تظهر رسميًا أثناء اختبارها