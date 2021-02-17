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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أعراض غريبة تصيب المتعافين من كورونا.. هل الزغطة تؤدى للوفاة؟ هاني الناظر: ارتداء الكمامة مفيد هذه الأيام لهذا السبب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:59 م
اضرار الزغطة
اضرار الزغطة
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نهى هجرس
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال التقرير التالي:


يوافق اليوم رحيل الفنان محمد متولي، والتي صرحت زوجته بأنه توفي  بسبب إصابته بنزلة برد، تسببت له في تعب شديد، ومات بسبب الزغطة".


الوقاية من الذبحة الصدرية أمر في غاية الضرورة؛ حيث إن ألم الصدر أو الانزعاج الناجم عادة عن مرض الشريان التاجي، الذبحة الصدرية هي علامة على زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة القلبية والموت القلبي المفاجئ، إذا أصبت بها يجب أن تذهب للمستشفى بسرعة.


كشف بحث جديد أجري من قبل مقدمي الرعاية الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك بعض الأعراض التي ظهرت على المتعافين من فيروس كورونا كوفيد-19، وكانت أعراض طويلة الأمد مسببة لهم الوهن أو للعجز عن العودة للعمل في بعض الحالات.


حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، من خطورة الأسبوعين المقبلين في الحرب ضد فيروس كورونا.
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