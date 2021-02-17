نشرة المرأة والصحة.. أعراض غريبة تصيب المتعافين من كورونا.. هل الزغطة تؤدى للوفاة؟ هاني الناظر: ارتداء الكمامة مفيد هذه الأيام لهذا السبب

كشف بحث جديد أجري من قبل مقدمي ا

لرعاية الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أ

ن هناك بعض الأعراض التي ظهرت على المتعافين من

كوفيد-19، وكانت أعراض طويلة الأمد مسببة لهم الوهن أو للعجز عن العودة للعمل في بعض الحالات.