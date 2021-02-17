انتشار معدات رفع مياه الأمطار بشوارع دمياط

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار وذلك فور تعرض المحافظة لموجة من سوء الأحوال الجوية التى بدأت أمس، إذ تابعت "المحافظ" تلك الأعمال بكافة المناطق وذلك لتيسير الحركة المرورية والحد من الآثار الناجمة عن هذه الموجة.





حيث وجهت "محافظ دمياط" بإستمرار تنفيذ هذه الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد الميدانى على مدار الساعة، وانتشار المعدات والأطقم الفنية بكافة الشوارع والميادين لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة ورفع تجمعات المياه أولًا بأول.





كما أشارت "المحافظ" إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع، وكذا تحقيق التنسيق مع كافة الجهات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.





كان قد شهدت محافظة دمياط ، موجة من الأمطار الغزيرة منذ امس ومازالت مستمرة لليوم ، حيث تشهد المحافظة رياح شديدة مصحوبة ببرودة شديدة، حيث تعرضت معظم مدن محافظة دمياط لموجة من التقلبات الجوية مصحوبة بانخفاض السحب وغيوم ورياح محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة.









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