الأرصاد تطمئن المواطنين: تحسن تدريجي في حالة الطقس بدءا من الخميس "فيديو"

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن اليوم الأربعاء هو الثاني من حالات عدم الاستقرار الجوي، مشيرًا إلى أنه ستستقر الاحوال تدريجيا ابتداءً من الغد، منوهًا بأن سوف يستمر هناك انخفاض ملحوظ درجات الحرارة على مدار اليوم، كما قال أن هذه الأجواء تختلف تماما عن الأيام الماضية، وحذر بشدة جميع المواطنين من تخفيف الملابس وذلك لأن مازالت الأجواء متقلبة بشدة.











وأَضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن درجة الحرارة العظمى تصل اليوم إلى 12 درجة، ولكن سترتفع درجة الحرارة بشكل تدريجي اعتبارًا من الغد لتصل إلى 16 درجة، لافتةً إلى أن درجة الحرارة وصلت على وسط سيناء إلى أقل من الصفر.







وأشار"شاهين" إلى أن الطقس اليوم غير مستقر وتسقط الأمطار بغزارة على السواحل الشمالية وبعض المحافظات بداية من الأسكندرية، البحيرة، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، مطروح، كفر الشيخ، وأيضا المناطق الداخلية من الوجه البحري.





وأكد، أن الأمطار التى تم ذكرها بالفعل قد تكون مصحوبة بحبات البرد والثلوج، مشيرا إلى أن تم تم تداول تلك الصور على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن تشهد منطقة جنوب الدلتا أمطار متوسطة الشدة.





وأوضح، أن تشهد القاهرة الكبري أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على بعض المناطق، مؤكد أن تعتبر ذروة الحالة للقاهرة هة الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة ونشاط الرياح، الذى يكون مثير الرياح والاتربة على الطرق السريعة والمدن الجديدة، متابعا أن لم يكن داعي للمسافرين على طرق السواحل الشمالية لقسوة الطقس والرياح.

