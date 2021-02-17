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اقتصاد

رمسيس: الدولة استطاعت رفع المعاناة عن المواطن خلال كورونا ودور كبير للمركزي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:59 م
حنان رمسيس الخبيرة
حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية
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آية الجارحي
قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إنه منذ بداية جائحة كورونا تحاول القيادة السياسية رفع المعاناة عن المواطن المصري وعن المشاريع المتواجدة في الدولة والقطاعات المختلفة.

وأضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة اهتمت بالفئات الأكثر تضررا وحاولت دعمهم للاستمرار وتقديم الحافز لعدم توقفهم عن العمل حتي تنتهي الجائحة. 

ولفتت إلى أن الدولة لم توقف أنشطتها بالكامل في وقت ذروة كورونا الأولى كان الحظر جزئيا وليس حظرا شاملا فاستطاعت تلافي الخسائر الفادح الناجمة عن الغلق الكلي والتي أصيبت كل الاقتصاديات العالمية بنتائجه.

وتابعت:ومن ضمن الأجهزة التي ساهمت بطريقة فعالة في دعم الاقتصاد البنك المركزي  من خلال البرامج المتنوعة التي قدمها لدعم اقتصاديات الدولة من دعم لقطاع السياحة والعمالة الغير منتظمة والطيران والنقل وكذلك البورصة وأسواق المال، والاهتمام الأكثر تضررا من خلال تأجيل أقساط بل الإعفاء وتخفيض دفعات.

وأشارت إلى أن الجهاز المصرفي استطاع إعادة حركة الرواج الاقتصادي من خلال دعم البنك المركزي له ومساعدته علي اجتذاب متعاملين جدد وتمويل احتياجاتهم بسرعة لاستكمال مشاريعهم عن طريق برامج الإقراض المسيرة للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ومن خلال مساعدة البنوك علي سرعة البت في طلبات القروض الممنوحة للعملة.

وتابعت: بالإضافة إلى خفض اسعار الفائدة علي تلك القروض ومد فترات السداد سواء أصل المبلغ او سداد الفوائد المستحقة علي القرض وكذلك تاجيل السداد تماشيا مع الظروف السائدة وهي جهود تحتسب للمركزي في دعم القطاع المصرفي وضمان صلابة مركزة ، حتي أننا بعد جائحة كورونا سنري آثار تلك الجهود في استمرار معدلات التنمية الخاصة بالدولة والحفاظ علي مكانتها الائتمانية وهو ما بدأت المؤسسات الدولية الإشادة به تباعا.
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