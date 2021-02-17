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محافظات

محطة صرف محلة إنجاق بالدقهلية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:26 م
صدى البلد
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همت الحسينى
حصلت محطة معالجة صرف صحي محلة إنجاق بمركز شربين، بالدقهلية  على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M.) للمرة الأولى بدون ملاحظات، والتي تعمل بتصرف ٨٠٠٠ متر3/ يوم، بقيادة الكيميائي يحيى العراقي وذلك في إنجاز جديد يضاف لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية برئاسة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ويأتي ذلك  تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق، المشرف العام على القطاع، وبتنسيق من كل من المهندس محمود الديب، المنسق العام لاعتماد .T.S.M بالشركة، والكيميائي محمد إبراهيم، منسق الصرف الصحي، والكيميائي محمد طه عبد الفتاح، منسق مياه الشرب.

كما  يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 21 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.
محطة صرف محلة إنجاق بالدقهلية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة
محطة صرف محلة إنجاق بالدقهلية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة
محطة صرف محلة إنجاق بالدقهلية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة
محطة صرف محلة إنجاق بالدقهلية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة
محطة صرف محلة إنجاق بالدقهلية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة
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