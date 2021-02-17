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كيف واجهت غرفة عمليات بورسعيد موجة الطقس السيئ.. المحافظة تجيب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:02 م
سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة بورسعيد
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هاجر إبراهيم
قال اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، أن المحافظة استعدت لموجة الطقس السيئ من توفير معدات وإمكانيات بعد قدوم بلاغات من هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف "يوسف" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إنشاء غرفة عمليات بها جميع العناصر الموجودة من إسعاف وصحة وتضامن اجتماعي والماء والغاز.

وتابع أن هناك غرفة عمليات موجودة على مستوى الأحياء على مدار الـ24 ساعة، لافتا إلى أن محافظ بور سعيد وجه بمتابعة أحداث موجة الطقس السيئ.

وأكد أن الجهات المشاركة فى تلك الغرفة تتكون من الشركة القابضة للمياه وجميع المرافق من كهرباء وتليفونات وغاز وهيئة الإسعاف والصحة، حيث ان جميعهم متواجدين فى حال التواصل الدائم فى حالة وجود أى وضع طارئ، كما انه بالأمس مر بسلام وكان هناك بعض التجمعات البسيطة من المياه.

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