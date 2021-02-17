السيطرة على حريق فى مزرعة دواجن بدمنهور

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة على حريق شب صباح اليوم بمزرعة دواجن بعزبة أبو داود التابعة لمركز دمنهور، في ظروف غامضة، دون خسائر بالأرواح.





تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد بورود بلاغ من أهالي عزبة أبو داود بنشوب حريق بمزرعة دواجن.





وعلي الفور تم الدفع بعدد ٢ سيارة إطفاء وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وبالفحص تبين أن مزرعة الدواجن مكونة طابق واحد ، وهي ملك «حيرم .أ »، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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