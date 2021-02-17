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محافظات

محافظ مطروح: استمرار متابعة سحب مياه الأمطار من الشوارع

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:24 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.




وقال شعيب إن أجهزة المحافظة التنفيذية من رؤساء المدن وفرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي واصلت جهودها على مدار اليوم ومساء ليلة أمس في سحب تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي وداخل المدن بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين.


وأضاف أن جميع قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الأمور لطبيعتها، مشيرا إلى أن هناك تواصلا بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس الغير مستقر.


وأصدر محافظ مطروح، توجيهاته إلى رؤساء المدن والمراكز الثمانية باستمرار رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة، مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال  الجوية ورفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه  فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين.
محافظ مطروح: استمرار متابعة سحب مياه الأمطار من الشوارع
محافظ مطروح: استمرار متابعة سحب مياه الأمطار من الشوارع
محافظ مطروح: استمرار متابعة سحب مياه الأمطار من الشوارع
محافظ مطروح: استمرار متابعة سحب مياه الأمطار من الشوارع
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