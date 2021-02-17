خسائر الطقس بدمياط: سقوط أسقف وسقالات خشبية وأسلاك كهرباء

كان قد شهدت محافظة دمياط، على مدار يومين حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تشهد المحافظة رياح شديدة مصحوبة ببرودة شديدة،



ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، تعليماتها إلى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية المتوقع أن تتعرض لها المحافظة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية. تعليماتها إلى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية المتوقع أن تتعرض لها المحافظة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





اقرأ أيضا:

حيث تعرضت معظم مدن محافظة دمياط لموجة من التقلبات الجوية مصحوبة بانخفاض السحب وغيوم ورياح محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة وجاءت تحذيرات بعدم السفر على الطرق العام تخوفا من سوء حالة الطقس وانعدام الرؤية نتيجة للغيوم.