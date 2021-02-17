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محافظات

خسائر الطقس بدمياط: سقوط أسقف وسقالات خشبية وأسلاك كهرباء

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:16 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
شهدت محافظة دمياط عقب سقوط الأمطار الغزيرة، عدة خسائر منها سقوط أجزاء من سقف خشبى وصاج بمنطقة صلاح الدين مما تسبب في تهشم زجاج سيارتين كما سقطت سقالة خشبية بمبنى تحت الإنشاء بمنطقة المطرى دون وقوع إصابات أو تلفيات.

وشهدت محافظة دمياط اليوم الأربعاء سقوط أمطار غزيرة استمرت لعدة ساعات ما أدى لغرق الشوارع وارتباك المرور بالشوارع والأسواق، كما وقعت أسلاك الكهرباء بقرية كفور الغاب ما أدى لانقطاع الكهرباء واصطدم توكتوك باخر على طريق فارسكور _ دمياط ،نتيجة للسقوط الامطار بغزارة .

كان قد شهدت محافظة دمياط، على مدار يومين  حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تشهد المحافظة رياح شديدة مصحوبة ببرودة شديدة، حيث تعرضت معظم مدن محافظة دمياط لموجة من التقلبات الجوية مصحوبة بانخفاض السحب وغيوم ورياح محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة وجاءت تحذيرات بعدم السفر على الطرق العام تخوفا من سوء حالة الطقس وانعدام الرؤية نتيجة للغيوم.

ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، تعليماتها إلى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية المتوقع أن تتعرض لها المحافظة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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