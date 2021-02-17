هندرسون: صلاح قادنا لفوز مهم أمام لايبزيج.. ولكننا قطعنا نصف الطريق فقط

أعرب جوردن هندرسون عن سعادته بفوز ليفربول على لايبزيج بهدفين دون رد في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة التعامل مع مباراة الإياب في آنفيلد بجدية.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح وساديو ماني الهدفين في الربع ساعة الأول من الشوط الثاني منحا بهما ليفربول أفضلية جيدة في التأهل قبل مباراة الإياب المقرر إقامتها في العاشر من مارس القادم.









وقال هندرسون، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: "سعيد بالأداء الذي قدمه الفريق، لكن علينا ضرورة تقديم أداء مماثل في مواجهة الإياب".









وأضاف: "كانت مباراة صعبة ومهمة بالنسبة لنا. نحن سعداء بالأداء الذي قدمناه، وكان من المهم أن نسجل هدفين ونحافظ على نظافة شباكنا. إجمالًا، كانت ليلة جيدة".









وتابع: "قدمنا أداءً دفاعيًا مميزًا منذ البداية وحتى النهاية، والفريق بأكمله قام بالضغط كما ينبغي. لقد استعدنا الكرة في أكثر من موقف، وخلقنا عدة فرص خطيرة. كما قلت، كان أداءً جيدًا، ولكننا قطعنا نصف الطريق فقط. لا تزال هناك مباراة أخرى في آنفيلد، ولا شك أنها ستكون صعبة أيضًا".









وعن الثنائي صلاح وماني قال: "لقد ظهرا بمستوى جيد طوال المباراة. لولا ضغطهما المتواصل من الخط الأمامي لما استطاعا استغلال الخطأين اللذين نتج عنهما الهدفين".







