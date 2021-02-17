فيديو جراف.. لن تتوقعوا سعرها.. كيف تهشمت سيارة عمرو أديب

تعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث خطير أثناء تحركه بسيارته على الطريق بعد تناوله وجبة العشاء بأحد مطاعم 6 أكتوبر وبسبب سوء الأحوال الجوية تعرض لحادث سير على طريق محور دهشور بمنطقة 6 أكتوبر.
وكشفت التفاصيل الأولية للحادث تهشم واجهة سيارة الإعلامي عمرو أديب بالكامل، وتوجهت سيارة إسعاف لموقع الحادث لإجراء الإسعافات الأولية والكشف على حالة الإعلامي.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لبيان كيفية وقوعه.
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ولمزيد من التفاصيل حول تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور شاهد الفيديو جراف التالى.