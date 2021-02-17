ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف.. لن تتوقعوا سعرها.. كيف تهشمت سيارة عمرو أديب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:00 م
صدى البلد
Advertisements
ايمان عبداللطيف
تعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث خطير أثناء تحركه بسيارته على الطريق بعد تناوله وجبة العشاء بأحد مطاعم 6 أكتوبر وبسبب سوء الأحوال الجوية تعرض لحادث سير على طريق محور دهشور بمنطقة 6 أكتوبر.

وكشفت التفاصيل الأولية للحادث تهشم واجهة سيارة الإعلامي عمرو أديب بالكامل، وتوجهت سيارة إسعاف لموقع الحادث لإجراء الإسعافات الأولية والكشف على حالة الإعلامي.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لبيان كيفية وقوعه.


ولمزيد من التفاصيل حول تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور شاهد الفيديو جراف التالى.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر صور حادث عمرو أديب بعد نقله إلى المستشفى

صور جديدة من موقع حادث عمرو أديب في الجيزة

مصدر أمني: الإعلامي عمرو أديب حالته مستقرة.. وجار عمل الفحوصات الطبية بالمستشفى

خروج عمرو أديب من المستشفى بعد تعرضه لحادث سير مروع

التحريات: الإعلامي عمرو أديب اصطدم بـ سيارة نقل وكان بمفرده

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

ترشيحاتنا

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

شوبير يوجه نصيحة لـ موسيماني بشأن مهاجم الأهلي

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق أسوان / القاهرة الزراعي

نشرة الفن.. آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب.. ودارين حداد تعلن إصابتها بكورونا

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

الوزراء: إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالمرج

Advertisements

سقوط 14 شجرة يقطع كابلات الكهرباء ويغلق الطرق في القليوبية.. صور

إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على طريقة تسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد

لتنفيذ مشروع تطوير الريف.. الحكومة تزف بشرى للمقاولين

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

موعد انكسار موجة الصقيع.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 12

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك

عبارة «التفويت أو المجاملة».. القصة الكاملة لأزمة مباراة الزمالك والإسماعيلي

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقي من السرطان وأمراض القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي

بـ الأسود القصير.. سميرة سعيد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فوائد اللفت للرجال والتخسيس