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حوادث

إحالة شخص لاتهامه بقتل فرد شرطة بمصر القديمة للمفتي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:41 م
صدى البلد
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، إحالة عامل رخام إلى مفتي الجمهورية للبت في قرار إعدامه من عدمه، لارتكابه جريمة قتل فرد شرطة أمام مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة.

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم ملاك. م، عامل رخام بقتل المجني عليه محمد سعيد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على تحقيق النية على قتل أيا من رجال الشرطة وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين وراح يبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتى أبصر المجني عليه فأشهر في مواجهته سلاحه الأبيض مبادرا إياه بطعنة استقرت في عنقه قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة شروع المتهم في سرقة السلاح الناري والذخائر الخاصين بعهده المجني عليه إلا أن آثار جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها.
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