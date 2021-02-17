لتيسير حركة المرور.. رفع 343 إشغال طريق بنطاق 4 مراكز في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الأربعاء، حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وأسفرت عن الآتي:





- إزالة ١٥٠ حالة إشغال بالسوق والشارع العمومي بمركز ومدينة رشيد

- غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية

-رفع ٢٢ حالة إشغال بشوارع المدارس والمصنع ومصادرة ٣٨ شيشة بكوم حمادة

- رفع ١٧١ حالة إشغال بشوارع ( الجيش - قونيا - الكورنيش - النافورة - السريع - افلاقة - عبد السلام الشاذلى - الجمهورية - المستشفى - المدينة الصناعية - الاتوبيس ) بدمنهور.





ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات، وأسفرت عن الآتي:

- مصادرة ٣٩ شيشة بمركز ومدينة كوم حمادة

- رفع ١٣٦ حالة إشغال مخالفة بشارع (المقريزى والسريع والموقف و الاتوبيس ومحور الليثى و الجامعه وعرابى و النفق ) بمركز دمنهور

- ١٥٠ حالة إشغال بالسوق العمومي بمركز ومدينة رشيد

- ازاله ٣٩ حاله إشغال طريق عباره بمركز ومدينه ابوحمص

- فرض ١٠ محاضر ضد مخالفي ارتداء الكمامات بمركز حوش عيسى.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية أسفرت عن الآتي :-

- رفع ٥٥ حالة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بمركز حوش عيسي

- رفع ١٩٦ حالة إشغال بنطاق شوارع (الجيش - الكورنيش - محور الليثى - عرابي - معاذ بن جبل) بمدينة دمنهور

- غلق ٣ مقاهي وضبط ١٨ شيشه بمركز بدر.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور وقسم الإشغالات أسفرت عن الآتي:





- إعدام ٢١٤ شيشه بمركز ومدينة ابوحمص

- تحرير ١٠ محاضر مخالفة ارتداء كمامة ومصادرة ١٠ شيشه بمركز ومدينة بدر

- رفع ٩٣ حالة إشغال طريق و توقيع ١٠٠ غرامه عدم ارتداء كمامة بمركز ومدينة دمنهور

-رفع ١٠٣ حالة إشغال طريق بمركز ومدينه كفر الدوار

-إزاله ٨ حالات إشغال بالطريق العمومي برشيد.





كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، حملات مكبرة لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة إشغال عبارة عن الآتي:-

- رفع ١٠٠ حالة إشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشه بمقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حالة إشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد

اقرأ أيضا :- عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة و الزراعة في المنازل بالبحيرة

