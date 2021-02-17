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مرأة

لتقوية المناعة.. إليك طريقة عمل شوربة الثوم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:30 م
لتقوية المناعة ..
لتقوية المناعة .. اليك طريقة عمل شوربة الثوم
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اسماء محمد
يعد الثوم من أكثر المواد الطبيعية التى تستخدم فى الطب الشعبي الذى يعتمد على استخدام الأعشاب فى علاج عدد كبير من الأمراض بل الوقاية منها خاصة خلال فصل الشتاء حيث يعرف عن الثوم انه يرفع المناعة ويساعد فى الوقاية من نزلات البرد.

كما أن للثوم فوائد صحية اخرى فهو يساعد على فقدان الوزن ويعمل على زيادة سرعة عملية التمثيل الغذائي ويساعد على ضبط سكر الدم ويمنع السرطان ويحارب الاكتئاب ويحسن صحة الرئة ويساعد على الهضم وينظم ضغط الدم.

إليكم طريق عمل شوربة الثوم اللذيذ بخطوات الشيف هشام السيد مقدم برنامج شبكة وصنارة على قناة سي بي سي سفر
مقادير شوربة الثوم
مرقة ورق لورا زعتر
 زيت زيتون 
ثوم 
ثوم معمر 
ملح وفلفل
 بصل 
كريمة طبخ 
جبن بارميزان مبشور
 خبز محمص بالثوم  للتقديم

طريقة تحضير شوربة الثوم
* يسخن زيت الزيتون على النار ثم يضاف البصل والزعتر وورق لور والملح والفلفل و يُضاف الثوم والمرق ويترك المزيج يُغلى المزيج

* يُخفّف المزيج على نار هادئة لمدة 15 دقيقة وتضاف جبن البارميزان المبشور على الوجه وتقدم
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