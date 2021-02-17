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منوعات

بعد اختفائها عاما.. حقيقة إعدام زوجة زعيم كوريا الشمالية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:20 م
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية وزوجته
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نهى حمدي
بعد اختفاء دام لفترة طويلة، ظهرت زوجة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج اون" علنًا لأول مرة منذ أكثر من عام وسط تكهنات حول اختفائها.


وشوهدت "ري سول جو" آخر مرة في يناير من العام الماضي ولم يتم رصدها منذ ذلك الحين، مما أثار شائعات حولها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار "البريطانية.


لتقتل كل هذه الشائعات والتكهنات بظهورها إلى زوجها في حفل موسيقيى في ذكرى عيد ميلاد والد "كيم جونج أون"، الزعيم الراحل "كيم جونج إيل".


وكان آخر ظهور للسيدة الأولى لكوريا الشمالية قبل الحفل كان في 25 يناير 2020، حيث شوهدت مع زوجها كيم، في الحفلة الموسيقية للاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة في مسرح سامجيون في بيونغ يانغ، حسب وكالة أنباء يونهاب.


وأظهرت صور نشرتها صحيفة "رودونج سينمون" الرسمية للحزب الحاكم، الزوجين يستمتعان بالحفل أمس، الثلاثاء، فقد أثار اختفاء "ري" العام الماضي الشائعات، مع تكهنات بأنها ابتعدت عن أعين الجمهور بسبب الحمل أو بسبب فيروس كورونا.


في أكتوبر كان قلقا من أنها مريضة أو حتى يتم إعدامها لأنها لم تظهر علنًا لمدة عشرة أشهر، وقال "هونج مين"، مدير قسم الأبحاث الكوري الشمالي في المعهد الكوري للتوحيد الوطني (KINU): "قد يكون اختفاؤها بسبب Covid-19، بصفتها أما مع أطفال صغار، فإن المشاركة في الأنشطة العامة تنطوي على مخاطر محتملة عدوى".


اختفى "كيم جونج أون" أيضًا لبضعة أشهر العام الماضي وتوقع الكثيرون أنه مريض، وتدعي كوريا الشمالية أنها خالية من الفيروس المستجد "كوفيد 19".
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