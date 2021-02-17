دورة تدريبية لرؤساء المحاكم التأديبية حول تسجيل التصرفات العقارية

نظم المركز القومي للدراسات القضائية، برئاسة المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل، دورة تدريبية للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية على مدار يومي 15 -16 فبراير 2021، في موضوع "شهر وتسجيل التصرفات العقارية " حاضر فيها الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق.





وأكد مصدر بالشهر العقاري أن الدورة تناولت المشكلات العملية في دعاوى الملكية العقارية.





عُقدت الدورة القانونية تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل ، وتهدف الدورة إلى تدريب القضاة والارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم، في مجال النزاعات القضائية العقارية.