بصور رومانسية.. دي جي جان وزوجته يستمتعان بزيارة الأهرامات

نشر دي جي جان مغني الراب الروسي الشهير صورا جديدة له خلال قضاء عطلته الخاصة في مصر وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





وظهر دي جي جان وهو يقوم بزيارة الأهرامات بصحبة زوجته عارضة الأزياء سامويلوفا أوكسانا وأولاده الأربعة.





وعبر دي جي جان عن سعادته البالغة بزيارة مصر وظهر هو وزوجته في لحظات رومانسية وهو يقبلها.





وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:

-مصر بلد جميلة

-يارب تعجبكوا

-احلي رحله في الدنيا



