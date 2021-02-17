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فن

بصور رومانسية.. دي جي جان وزوجته يستمتعان بزيارة الأهرامات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:20 م
دي جي جان و زوجته
دي جي جان و زوجته
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ندى فكري
نشر دي جي جان مغني الراب الروسي الشهير صورا جديدة له خلال قضاء عطلته الخاصة في مصر وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر  دي جي جان وهو يقوم بزيارة الأهرامات بصحبة زوجته عارضة الأزياء سامويلوفا أوكسانا وأولاده الأربعة.

وعبر دي جي جان عن سعادته البالغة بزيارة مصر وظهر هو وزوجته في لحظات رومانسية وهو يقبلها.

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:
-مصر بلد جميلة
-يارب تعجبكوا
-احلي رحله في الدنيا

ويحرص دائما دي جي جان على مشاركة متابعيه صور من حياته اليومية بصحبة زوجته وأولاده الثلاثة و يغطي الجزء الأعلى من جسده بالكامل بالوشوم و عادة ما يعبر عن حبه الشديد لزوجته عارضة الأزياء الروسية الشهيرة سامويلوفا أوكسانا بنشره صور تجمعهما في لحظات رومانسية و لديه من الأطفال 3 فتيات وولد.
بصور رومانسية.. دي جي جان وزوجته يستمتعان بزيارة الأهرامات
بصور رومانسية.. دي جي جان وزوجته يستمتعان بزيارة الأهرامات
بصور رومانسية.. دي جي جان وزوجته يستمتعان بزيارة الأهرامات
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