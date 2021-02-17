أفكار جديدة لجذب الاستثمارات.. برلمانية توضح مزايا دمج خبرات الدارسين بالخارج بالقطاع الصناعي

أشادت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار وزيرة الهجرة بدعوتها للشباب الدارسين بالخارج بعمل ورقة بحثية عن اليات توطين الصناعة في مصر، قائلة:" خطوة ممتازة للاستفادة من خبراتهم المتعددة في كافة المجالات الخاصة بتطوير الصناعة".





وأوضحت " متى" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن دمج خبرات الشباب الدارسين بالخارج مع الخبرات المصرية ، لا سيما بالقطاع الصناعي ، سيسهم في تبني الأفكار الجديدة والتطوير لمنتجاتنا الصناعية ، وتنمية الكفاءات البشرية، وتصنيع كل ما تحتاج إليه السوق المصرية ، والعربية ، والأفريقية ، فضلا عن تحقيق جودة التصنيع وجعلها مماثلة لجودة التصنيع بالخارج ، الامر الذي من شأنه أن يضمن تصدير المنتجات المصرية القادرة علي المنافسة عالميا، معقبة:" محتاجين لخبرات و فكر الشباب الدارسين بالخارج ، لإعطاء فرصة للانطلاقة المصرية ، و جذب المزيد من الاستثمارات للارتقاء بمستوي الاقتصاد المصري عن طريق الصناعة".





وأعربت عضو لجنة الصناعة عن تقديرها لمجهودات وزارة الهجرة ودعمها لزيادة دورالخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والإخوة العرب بوطنهم الأكبر، مؤكدة علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مجالات الإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل ، من خلال الاستفادة من الطاقات البشرية الوطنية والتواصل مع أبناء مصر النوابغ محليا ودوليا للاستفادة من ثروة مصر الفكرية في مشروعات الهيئة التنموية وتحقيق رؤية مصر 2030.





ويشار إلى أنه في إطار فعاليات الندوة النقاشية التي انطلقت أمس الثلاثاء، والتي نظمها مركز الحوار لشباب الدارسين بالخارج التابع لوزارة الهجرة وفي إطار مؤتمرات "مصر تستطيع"، لمناقشة المشاركة السياسية وتمكين الشباب، بدأ عدد من شباب مصر الدارسين بالخارج – واقعيًا أوعبر تطبيق "زووم"- في التفاعل وتبادل الآراء ووجهات النظر وطرح رؤاهم وأفكارهم بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخبراء "مصر تستطيع" بالخارج.





واهتم الشباب المصري الدارس بالخارج، من خلال نقاشاتهم، بمعرفة طرق الانضمام لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بما يؤكد نجاح هذه التجربة، وشعور الدارسين بالخارج أن هناك فرصة حقيقية للاستفادة من تجارب أعضاء التنسيقية، مطالبين بمدهم بالمادة الإعلامية الكاملة عن مصر وما يتم بها من إنجازات في مختلف الملفات، حتى يتمكنوا من المساهمة في الدفاع عن مصر خارجيا أمام أي محاولات لتشويه هذه الصورة.