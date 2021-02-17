الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وعاملين لانقطاعهم عن العمل

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء 17/2/2021م خدمة كل من:

1. عبد الحميد محمد عبد الحميد – إمام وخطيب بأوقاف القليوبية بناء على حكم قضائي.





2. حامد حسين عبد الصمد – عامل بأوقاف الإسكندرية بناء على حكم قضائي.





3. يوسف سلامة رزق سلامة – عامل بأوقاف الدقهلية بناء على حكم قضائي.





وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القليوبية والإسكندرية والدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.