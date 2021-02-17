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أخبار العالم

الإمارات تسجل قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا اليومية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:27 م
الإمارات تسجل قفزة
الإمارات تسجل قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا اليومية
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دعاء أبوهشيمة
سجلت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 185502 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، مما ساهم في الكشف عن 3452 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.


وأضافت الصحة الإماراتية ان جميع الإصابات الجديدة حالاتها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 358583 حالة.


‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 14 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1055 حالة.


‎ وأشارت الوزارة الإماراتينة إلى شفاء 3570 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 343935 حالة.


وشددت الصحة الإماراتية على أهمية التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.
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