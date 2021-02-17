سامح شكرى: نعمل على تقوية العلاقات المصرية الباكستانية فى كافة مجالات التعاون

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، إنه يجري العمل على تقوية العلاقات المصرية الباكستانية في شتى مجالات التعاون، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات تعود إلى استقلال باكستنان عام 1948.









وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الشعبين وتاريخًا من التضامن، موضحًا أن باكستان كانت دائمًا تتخذ مواقف داعمة للقضايا العربية والمتربطة بمصر.





وتابع أن مصر كانت في طليعة الدول التي تتعاون مع باكستان سواء في عدم الانحياز وليدنا مواقف متماثلة في دعم أهداف ومقاصد الدول النامية.