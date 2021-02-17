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مرأة

بإطلالة شتوية جذابة.. شاهد.. أسما شريف منير تبهر متابعيها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:39 م
اسما شريف منير
اسما شريف منير
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نهى هجرس
شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة تبرز جمالها.


وظهرت أسما شريف منير، بفستان طويل باللون الجملي، مرتدية معه كارديجان طويلا باللون الجملي، ووضعت حزاما على الخصر باللون الأسود ليبرز عن رشاقتها، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ من التايجر.


كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع ظهورها اللافت، ووضعت قبعة باللون الجملي لتبرز جمالها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذي يبرز جمال ظهورها واناقتها.


ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الأنيقة مع قرط باللون الذهبي.

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