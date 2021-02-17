مجلس الوزراء يوافق على إعادة تخصيص قطعة أرض لصالح ميناء دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة 163,78 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضافت محافظ دمياط، انه تمت موافقة مجلس الوزراء أيضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 9/2/2021.
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على جانب أخر صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار وذلك فور تعرض المحافظة لموجة من سوء الأحوال الجوية التى بدأت أمس، إذ تابعت "المحافظ" تلك الأعمال بكافة المناطق وذلك لتيسير الحركة المرورية والحد من الآثار الناجمة عن هذه الموجة.