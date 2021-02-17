مجلس الوزراء يوافق على إعادة تخصيص قطعة أرض لصالح ميناء دمياط

وأضافت محافظ دمياط، انه تمت موافقة مجلس الوزراء أيضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 9/2/2021.

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على جانب أخر صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار وذلك فور تعرض المحافظة لموجة من سوء الأحوال الجوية التى بدأت أمس، إذ تابعت "المحافظ" تلك الأعمال بكافة المناطق وذلك لتيسير الحركة المرورية والحد من الآثار الناجمة عن هذه الموجة.





ووجهت "محافظ دمياط" بإستمرار تنفيذ هذه الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد الميدانى على مدار الساعة، وانتشار المعدات والأطقم الفنية بكافة الشوارع والميادين لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة ورفع تجمعات المياه أولًا بأول.





كما أشارت "المحافظ" إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع، وكذا تحقيق التنسيق مع كافة الجهات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.



