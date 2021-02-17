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محافظات

مجلس الوزراء يوافق على إعادة تخصيص قطعة أرض لصالح ميناء دمياط

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:35 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة 163,78 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضافت محافظ دمياط، انه تمت موافقة  مجلس الوزراء أيضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 9/2/2021.

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على جانب أخر صرحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار وذلك فور تعرض المحافظة لموجة من سوء الأحوال الجوية التى بدأت أمس، إذ تابعت "المحافظ" تلك الأعمال بكافة المناطق وذلك لتيسير الحركة المرورية والحد من الآثار الناجمة عن هذه الموجة.

ووجهت "محافظ دمياط" بإستمرار تنفيذ هذه الأعمال ورفع درجة الاستعداد القصوى والتواجد الميدانى على مدار الساعة، وانتشار المعدات والأطقم الفنية بكافة الشوارع والميادين لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة ورفع تجمعات المياه أولًا بأول.

كما أشارت "المحافظ" إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع، وكذا تحقيق التنسيق مع كافة الجهات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.

كانت محافظة دمياط ،  قد شهدت موجة من الأمطار الغزيرة منذ امس ومازالت مستمرة لليوم ، حيث تشهد المحافظة رياح شديدة مصحوبة ببرودة شديدة، حيث تعرضت معظم مدن محافظة دمياط لموجة من التقلبات الجوية مصحوبة بانخفاض السحب وغيوم ورياح محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة.
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