محافظ بورسعيد يترأس غرفة العمليات لمتابعة تطورات الطقس السيئ

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء ، غرفة العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة بورسعيد لليوم الثانى على التوالى، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمحافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية لأخر تطورات موقف الأمطار والطقس السىء فى كافة أحياء المحافظة بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة واللواء إبراهيم عزب المشرف العام علي ادارة الازمات والطوارئ والأجهزة المعنية.





وتابع اللواء عادل الغضبان، مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية أعمال سحب وشفط المياه من الأحياء وتلقى بلاغات تراكم المياه فى مختلف المناطق، كما قام محافظ بورسعيد بالإشراف على التنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتقسيم العمل وسرعة احتواء ومواجهة موقف الأمطار.





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وشدد اللواء عادل الغضبان، على الاستمرار بالعمل وتكثيف الجهود والتواجد الميدانى فى كافة الأحياء للانتهاء من أعمال إزالة المياه وعودة الأوضاع لطبيعتها، كما شدد على ضرورة إزالة أى معوقات أو آثار سلبية نتجت عن الطقس السيئ والعمل على عودة الحركة المرورية وسيرها بانتظام، لافتًا إلى متابعته أولًا بأول مع كافة الأجهزة التنفيذية لحين استقرار الأحوال الجوية.







