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حوادث

بسبب حضانة ابن أخته.. سائق يمزق نجلي خاله ومقتل أحدهما بـ كزلك في الوراق

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:09 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شهد شارع ترعة السواحل بالوراق معركة دموية عندما قام سائق توك توك بتمزيق نجلي خاله ما ادي لمقتل أحدهما واصابة الاخر بطعنة يرقد على اثرها بالرعاية المركزة. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بوقوع مشاجرة بشارع ترعة السواحل بالوراق ووقوع مصابين، فانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين إصابة شقيقين أحدهما بطعنتين نافذتين بالصدر، والآخر بطعنة نافذة بالصدر تم نقلهما إلى المستشفى وفارق الأول الحياة متأثرًا بإصابته، وتم إيداع الثاني غرفة الرعاية المركزة لتلقي العلاج. 

وشكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين. 

وأشارت التحريات بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الجريمة نجل خال المجني عليهما، حيث أن أحدهما زوج شقيقته وتوجد بينهما خلافات اسرية بسبب حضانة طفل. 

وأضافت التحريات أن القتيل كان متزوجا من شقيقة المتهم، وأن زوجته توفيت منذ 7 أشهر وأعقب وفاتها خلافات بين أسرتها وزوجها على حضانة طفلها البالغ من العمر 4 سنوات كما تردد رفض والد الطفل الانفاق عليه وحدوث مشاجرات مستمرة بينه وبين شقيق زوجته المتوفاة.

وتبين أن يوم الواقعة حدثت مشاجرة بين طرفين المتهم ووالدته و3 من أصدقائه وبين زوج شقيقته وشقيقه الاخر قام خلالها المتهم بالتعدي على نجلي خاله بالضرب ب "كزلك" وإحداث إصاباتهما.

وألقت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، القبض على المتهم ووالدته و3 من أصدقائه وإحالتهم إلى النيابة العامة بعد ضبط سلاح الجريمة وتحرير محضر بالواقعة. 
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