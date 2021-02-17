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طريقة عمل مشروب الشيكولاته بـ 5 وصفات أبرزها المارشيملو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:31 م
اسماء محمد
يعد مشروب الشيكولاتة من المشروبات الاساسية التى يتم تناولها خلال فصل الشتاء خاصة عندما يزداد انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير وملحوظ.

نقدم لكم طريقة عمل مشروب الشيكولاتة بوصفات مختلفة لمجموعة من الطهاة

طريقة عمل مشروب شيكولاتة بالقرفة 
لـ اميرة شنب 

مقادير مشروب شكولاته بالقرفة
لبن 
شكولاتة خام 
عود قرفة 
فانيليا 
عسل نحل 
طريقة تحضير مشروب شكولاتة بالقرفة
* أذيبى الشكولاتة مع اللبن على النار و أضيفى العسل والقرفة والفانيليا وقلبى و صبى المشروب فى كوب وقدميه ساخنًا.

طريقة عمل مشروب الشوكولاتة بالنعناع
لـ أميرة شنب
مقادير مشروب الشوكولاتة بالنعناع
كاكاو 
لبن 
كريمة 
روح النعناع 
كريمة مخفوقة 
شوكولاتة مبشورة 
نعناع فريش 
سكر 
طريقة تحضير مشروب الشوكولاتة بالنعناع
* علي النار ضعي السكر واللبن والكريمةثم ضيفي اوراق النعناع والكاكاو

* ثم صبيه وزينيه بالنعناع والشوكولاتة المبشورة والكريمة المخفوقة وقدميه ساخنا

طريقة عمل مشروب الشوكولاتة البيضاء
أميرة شنب 
مقادير مشروب الشوكولاتة الببيضاء
لبن 
كريمة
روح اللوز
2 عود قرفة 
شوكولاتة بيضاء 
سكر بني 
1 عود فانيليا 
كريمة مخفوقة للزينة 

طريقة تحضير مشروب الشوكولاتة البيضاء
* سخني اللبن ثم ضيفي معه القليل من الكريمة ثم ضيفي الشكولاتة وقلبيهم جيدا الى ان تذوب الشكولاتة وضيفي عود الفانيلا والسكر وقلبيهم جيدا

* انتظري قليلا حتى تمتزج المكونات ثم قدميه وزينيه بالكريم شانتيه ورشة قرفة على الوجه

طريقة عمل هوت تشوكليت 
لـ سالى فؤاد
مقادير هوت تشوكليت
200 جرام شيكولاتة غامقة مبشورة
2 ملعقة كبيرة سكر
ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان 
فانيليا
 200 جرام لبن
 100 جرام بسكويت غامق محشو كريمة التزيين
كريمة خفق 
مارشميلو الوان صغير 
صوص شيكولاتة
 صوص كراميل 
طريقة تحضير هوت تشوكليت
* في وعاء ضعي الكريمة ثم ضيفي اللبن والفانليا والسكر وقلبيهم جيدا

* ثم ضيفي القهوة سريعة الذوبان وعندما تسخن ضيفي الشيكولاتة المبشورة وذوبيها

* ضعى القهوة سريعة الذوبان وعندما تسخن ضيفي الشيكولاتة المبشورة وذوبيها

طريق عمل مشروب مارشميلو بالشيكولاتة 
لـ غادة جميل 
مقادير مشروب مارشميلو بالشكولاتة
نصف كيس كبير المارشملو البيضاء 
نصف قالب المارشملو البيضاء 
سكر حسب الرغبة
 1 ملعقة كبيرة زبدة
 قليل من بودرة الكاكاو 
2 كوب ماء مغلي 
6 ملعقة حليب بودرة 

طريقة تحضير مشروب مارشميلو بالشكولاتة
* اغلي الماء على النار ثم ضيفي الحليب وقلبيهم جيدا ثم ضيفي إليه الكاكاو مع السكر وقلبيهم على نار هادئة

* ضيفي الزبدة والشوكلاتة بعد أن نذوبها في حمام مائي دافئ وقلبيهم جيدًا إلى أن تختلط وأخيرًا يضاف المارشملو ويحرك بلطف إلى أن يذوب يقدم في كوؤس توحي بالدفئ

*  من الممكن أن تزين ببعض من قطع المارشملو والقليل من بودرة الكاكاو على الوجه.
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