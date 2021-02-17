ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجدى عبدالغني يستعيد ذكرى فوز مصر على الجزائر والتأهل لاولمبياد لوس انجلوس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:44 م
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي

استعاد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ذكرى مباراة منتخب مصر الوطني أمام الجزائر والتأهل إلى أولمبياد لوس انجلوس.

قال البلدوزر عبر الصفحة الرسمية: الجمعه 17 فبراير 1984... منتخب مصر يفوز علي منتخب الجزائر بهدف نظيف أمام 130 ألأف متفرج احتشدوا في ستاد القاهره الدولي و لم يتمكن مثلهم من الدخول فانتظروا بالخارج.

تابع : المباراه جاءت في اياب الدور الثالث و الاخير من تصفيات دورة لوس أنجلوس الاوليمبيه ليصعد المنتخب بجداره و استحقاق رغم صعوبة المنتخب المنافس القوي و العائد بسمعه طيبه من مونديال أسبانيا 82.

أضاف : الهدف أحرزه الصاعد الواعد علاء نبيل بضربة رأس مستغلا عرضية عماد سليمان بعد اثنتي عشرة دقيقة من الشوط الثاني ليضعها بمهاره علي يسار المونديالي المتألق المهدي سرباح...لافتا ان المنتخب صعد بمجموع 2-1 للمباراتين...

استطرد : ويشارك للمرة الاولي منذ دورة طوكيو 1964 و ذلك بعد الاعتذار عن عدم المشاركه في دورة موسكو 1980 لاسباب سياسيه.

وقال ايضا : الدقائق الاخيره من عمر اللقاء شهدت احتكاكا من جانب الخضر ضد مجدي عبد الغني و علي شحاته لاعبي المنتخب الوطني و هو ما كاد ينذر بعواقب وخيمه لولا التدخل الامني المحكم...مشيرا الي ان صيحة المعلق الراحل الكابتن محمد لطيف ما زالت تدوي في الاسماع"عايزين يبوظوا الماتش يا عبطه"....رحمه الله و رحم الله الزمن الجميل.

مثل منتخب مصر في هذه المباراة كل من:
ثابت البطل
علي شحاتة
ابراهيم يوسف
حمادة صدقي
ربيع ياسين
مجدي عبد الغني
شوقي غريب
محمد رضوان (محمود حسن)
عماد سليمان
زكريا ناصف (محمود الخطيب)
علاء نبيل

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

وكيل مصطفى محمد يكشف أبرز العروض لضمه ويعلن اسم ناد يسعى لضم محمد هاني

شوبير يوجه نصيحة لـ موسيماني بشأن مهاجم الأهلي

مدرب الأهلي يكشف سر جلوس ديانج ومحمد شريف على مقاعد البدلاء

باتشيكو يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

مش حتطول مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ كهربا

بعد اتهامات ابن النادي.. تفاصيل جلسة الأهلي مع علي معلول لاحتواء غضبه

هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

أسطورة ليفربول: محمد صلاح لن ينجح في بايرن ميونخ لهذه الأسباب

بعد تغيير موعد المباراة.. اتحاد الكرة يعتذر عن عدم استضافة الوداد وكايزرتشيفز

القاهرة دوما هى الحل .. مصر تتحدي كورونا وتنقذ أندية شمال إفريقيا من عقوبات الكاف

إدريس يحصل على موافقة الاتحاد الدولي للسباحة بأن تكون بطولة الجمهورية بالقاهرة مؤهلة للأولمبياد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. ريهام أيمن في إطلالة عفوية مع ابنها.. شاهد

بـ الكاجوال.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

علاج للرشح والزكام في يوم واحد بالأعشاب