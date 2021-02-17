مجدى عبدالغني يستعيد ذكرى فوز مصر على الجزائر والتأهل لاولمبياد لوس انجلوس





استعاد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ذكرى مباراة منتخب مصر الوطني أمام الجزائر والتأهل إلى أولمبياد لوس انجلوس.





قال البلدوزر عبر الصفحة الرسمية: الجمعه 17 فبراير 1984... منتخب مصر يفوز علي منتخب الجزائر بهدف نظيف أمام 130 ألأف متفرج احتشدوا في ستاد القاهره الدولي و لم يتمكن مثلهم من الدخول فانتظروا بالخارج.





تابع : المباراه جاءت في اياب الدور الثالث و الاخير من تصفيات دورة لوس أنجلوس الاوليمبيه ليصعد المنتخب بجداره و استحقاق رغم صعوبة المنتخب المنافس القوي و العائد بسمعه طيبه من مونديال أسبانيا 82.





أضاف : الهدف أحرزه الصاعد الواعد علاء نبيل بضربة رأس مستغلا عرضية عماد سليمان بعد اثنتي عشرة دقيقة من الشوط الثاني ليضعها بمهاره علي يسار المونديالي المتألق المهدي سرباح...لافتا ان المنتخب صعد بمجموع 2-1 للمباراتين...





استطرد : ويشارك للمرة الاولي منذ دورة طوكيو 1964 و ذلك بعد الاعتذار عن عدم المشاركه في دورة موسكو 1980 لاسباب سياسيه.





وقال ايضا : الدقائق الاخيره من عمر اللقاء شهدت احتكاكا من جانب الخضر ضد مجدي عبد الغني و علي شحاته لاعبي المنتخب الوطني و هو ما كاد ينذر بعواقب وخيمه لولا التدخل الامني المحكم...مشيرا الي ان صيحة المعلق الراحل الكابتن محمد لطيف ما زالت تدوي في الاسماع"عايزين يبوظوا الماتش يا عبطه".... رحمه الله و رحم الله الزمن الجميل.





مثل منتخب مصر في هذه المباراة كل من:

ثابت البطل

علي شحاتة

ابراهيم يوسف

حمادة صدقي

ربيع ياسين

مجدي عبد الغني

شوقي غريب

محمد رضوان (محمود حسن)

عماد سليمان

زكريا ناصف (محمود الخطيب)

علاء نبيل



