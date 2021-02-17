الأوقاف: تعيين إمامين جديدين في ختام مسابقة الأئمة

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الثلاثاء ، تعيين إمامين جديدين من الناجحين في المسابقة المعلن عنها واجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية، وهما آخر إمامين في العدد الذي كان متاحًا لهذه المسابقة (3000) إمام.

وطالبت الوزارة الإمامين بالحضور إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف ومعهم أصول المستندات بما في ذلك أصل شهادة التأهيل للناجحين من ذوي الاحتياجات الخاصة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 / 2 / 2021م. ولمدة أسبوع، وهم:

م الاسم المديرية المديرية المرشح لها 1. أحمد عبد العليم السيد عبد المعطي القليوبية الإسكندرية 2. محمد السعيد مصطفى سالم الغربية الإسكندرية

وحذرت الوزارة بأن من لم يستوف جميع أوراق تسلمه العمل في موعد أقصاه الاثنين 28 فبراير 2021م سيعد غير راغب في التعيين، ويسقط حقه في المطالبة به لاحقًا .