المضامين المربية في كتابات توفيق الحكيم المسرحية.. رسالة دكتوراه بـ جامعة كفر الشيخ

حصلت الباحثة سحر عبد الخالق إسماعيل، موجه أول تربية مسرحية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، على درجة الدكتوراه فى فلسفة التربية تخصص أصول التربية، من كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، بتقدير ممتاز مع التوصية بتداول الرسالة بين الجامعات.





جاءت رسالة الباحثة، تحت عُنوان" المضامين المربية فى كتابات توفيق الحكيم المسرحية .. دراسة تحليلية نقدية".





وضمت لجنة الحُكم والمناقشة كلًا من، الدكتور محمد إبراهيم المنوفي، أستاذ أصول التربية المتفرغ بجامعة كفر الشيخ "رئيسًا ومناقشًا"، والدكتورة أميرة عبدالسلام زايد، أستاذ أصول التربية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يجامعة كفرالشيخ "مشرفًا ومناقشًا"، والدكتور سعيد طه محمود أبو السعود، أستاذ أصول التربية المتفرغ جامعة الزقازيق "مناقشًا خارجيًا"، والدكتور ياسر مصطفى الجندى، أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية جامعة كفرالشيخ "مناقشًا داخليًا".





وأكدت الباحثة، أن للمسرح دورًا مربيًا، وله أهمية فى نمو شخصية المتعلم فى المراحل التعليمية المختلفة، من خلال غرس القيم الإيجابية وتصنيف المضامين المربية من خلال تحليل بعض الأعمال المسرحية للأديب توفيق الحكيم (أهل الكهف 1933م-الأيدى الناعمة 1954م- الصفقة 1956م- السلطان الحائر 1960م- الطعام لكل فم 1963م- الحمير 1975م) وإضافتها لسلم القيم باعتبارها المبادئ التى ترى الدراسة ضرورة أن تحكم عملية بناء الأهداف التربوية فى مجتمعنا دينيًا وسياسيًا واجتماعيًا.

