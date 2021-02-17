ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

المضامين المربية في كتابات توفيق الحكيم المسرحية.. رسالة دكتوراه بـ جامعة كفر الشيخ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:57 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
حصلت الباحثة سحر عبد الخالق إسماعيل، موجه أول تربية مسرحية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، على درجة الدكتوراه فى فلسفة التربية تخصص أصول التربية، من كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، بتقدير ممتاز مع التوصية بتداول الرسالة بين الجامعات.

جاءت رسالة الباحثة، تحت عُنوان" المضامين المربية فى كتابات توفيق الحكيم المسرحية .. دراسة تحليلية نقدية".

وضمت لجنة الحُكم والمناقشة كلًا من، الدكتور محمد إبراهيم المنوفي، أستاذ أصول التربية المتفرغ بجامعة كفر الشيخ "رئيسًا ومناقشًا"، والدكتورة أميرة عبدالسلام زايد، أستاذ أصول التربية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يجامعة كفرالشيخ "مشرفًا ومناقشًا"، والدكتور سعيد طه محمود أبو السعود، أستاذ أصول التربية المتفرغ جامعة الزقازيق "مناقشًا خارجيًا"، والدكتور ياسر مصطفى الجندى، أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية جامعة كفرالشيخ "مناقشًا داخليًا".

وأكدت الباحثة، أن للمسرح دورًا مربيًا، وله أهمية فى نمو شخصية المتعلم فى المراحل التعليمية المختلفة، من خلال غرس القيم الإيجابية وتصنيف المضامين المربية من خلال تحليل بعض الأعمال المسرحية للأديب توفيق الحكيم (أهل الكهف 1933م-الأيدى الناعمة 1954م- الصفقة 1956م- السلطان الحائر 1960م- الطعام لكل فم 1963م- الحمير 1975م) وإضافتها لسلم القيم باعتبارها المبادئ التى ترى الدراسة ضرورة أن تحكم عملية بناء الأهداف التربوية فى مجتمعنا دينيًا وسياسيًا واجتماعيًا. 
المضامين المربية في كتابات توفيق الحكيم المسرحية.. رسالة دكتوراه بـ جامعة كفر الشيخ
المضامين المربية في كتابات توفيق الحكيم المسرحية.. رسالة دكتوراه بـ جامعة كفر الشيخ
المضامين المربية في كتابات توفيق الحكيم المسرحية.. رسالة دكتوراه بـ جامعة كفر الشيخ
المضامين المربية في كتابات توفيق الحكيم المسرحية.. رسالة دكتوراه بـ جامعة كفر الشيخ
المضامين المربية في كتابات توفيق الحكيم المسرحية.. رسالة دكتوراه بـ جامعة كفر الشيخ
المضامين المربية في كتابات توفيق الحكيم المسرحية.. رسالة دكتوراه بـ جامعة كفر الشيخ
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رسالة ماجستير حول فعالية العلاج العقلاني في الحد من إدمان استخدام الأجهزة الإلكترونية

دراسة ماجستير بجامعة أسيوط تقترح برنامجًا للترويح الرياضي لأطفال مرضى سرطان الدم

سكرتير عام محافظة الفيوم يحصل على الماجستير في إدارة الأعمال.. صور

تطبيقا على «تضامن كفر الشيخ».. رسالة ماجستير تناقش أثر الإدارة الإلكترونية على التوازن بين العمل والحياة

رسالة ماجستير بجامعة الأزهر تتناول ملامح المنهج النقدي عند ابن السبعين

ترشيحاتنا

إسكان البرلمان توجه رسالة طمأنة للمالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم

هل تقبل قراءة القرآن بدون وضوء ؟ .. امين الإفتاء يجيب

القاهرة دوما هى الحل .. مصر تتحدي كورونا وتنقذ أندية شمال إفريقيا من عقوبات الكاف

رغم سوء الطقس.. إقبال كثيف على معرض "ديارنا" لليوم الثالث

الوزراء: إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالمرج

هيثم شعبان يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري

Advertisements

اصطحبها في نزهة والتقط سيلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على طريقة تسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. ريهام أيمن في إطلالة عفوية مع ابنها.. شاهد

بـ الكاجوال.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

علاج للرشح والزكام في يوم واحد بالأعشاب