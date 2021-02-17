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رئيس وزراء باكستان: يمكننا بناء شراكة مختلفة مع مصر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:42 م
وزير الخارجية الباكستانى
وزير الخارجية الباكستانى
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شيرين عادل
قال رئيس الوزراء الباكستاني شاه محمود قريشي، إن القارة الأفريقية تمتلك المعرفة والخبرات والبنية التحتية لإفساح المجال للاستثمار فى أفريقيا.


وأضاف "قريشى"، خلال مؤتمر صحفى يجمعه بنظيره المصرى السفير سامح شكرى، أن باكستان تسعى للاستفادة والتفاهم الأفضل ومحور قناة السويس وكيف يمكننا بناء شراكة مختلفة وأن نعمل بكل جد.


وأكد أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات كثيرة سواء من المعرفة والثروات والخبرات العلمية والاقتصادية الكبيرة، وإفساح المجال لباكستان لمزيد من الاستثمارات.


وأشار إلى أنه ناقش أيضا الكثير من القضايا الثنائية، وكانت مناقشات مثمرة للغاية والقصايا الإقليمية، وتقدم بالشكر لوزير الخارجية سامح شكرى على منحه هذه الفرصة ليتواجد في المدينة الجميلة التاريخية القاهرة.  
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