وزير الخارجية الباكستاني: زيارة اليوم للقاهرة بمثابة البنية الأٍساسية لتدشين العلاقات بين البلدين

قال شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، إنه يتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه لدولة باكستان ولكافة الدول النامية التى يذهلها كيفية التعامل مع قضية كوفيد19، بسبب الموارد المحدودة والضغط على الأنظمة الطبية، حيث أنه يوجد هناك المبادرة العالمية لدعم الاطقم الطبية، التى تم الترحيب بها العديد من الأصدقاء فى مختلف أنحاء العالم.







وأضاف"وزير الخارجية الباكستاني"، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري ونظيره الباكستاني، أن سوف تكون هناك اجتماعات ثنائية ستعقد سنويا، تكون عبارة عن اجتماعات تفاوضية المشتركة للمشاورات







وأشار إلى أن وافق وزير الخارجية المصري على أن تعقد اتفاقيات بين مصر وباكستان، تحدد العلاقات المسقبلية الخاصة بين الدولتين، وتعويض الـ 10 سنوات الماضية، متمنيا على أن تكون تلك الزيارة هى البنية الأساسية للعلاقات بين الدولتين فى المجالات المختلفة.