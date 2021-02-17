ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرقابة الصحية تعلن تفاصيل حصول المعايير المصرية للمستشفيات على الاعتماد الدولي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:05 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
تعقد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور اشرف اسماعيل مؤتمرا صحفيا غدا الخميس لإعلان تفاصيل حصول مصر على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA حيث يتم عرض الشهادة الرسمية التي حصلت عليها الهيئة وذلك بحضور الدكتور بيتر لاكمان المدير التنفيذي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA.

يناقش المؤتمر أهمية الحصول على الاعتماد الدولي كخطوة رئيسية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتوكيد جودة مخرجات النظام الصحي في مصر على المستويين المحلي والدولي من خلال التوافق مع المواصفات القياسية الدولية وذلك تحقيقا للهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠ وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف.
 
(الإسكوا) هي منظمة مستقلة غير هادفة للربح تأسست منذ اكثر من ٣٠ عامًا .. وتعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية من خلال شبكة أعضاء وجهات اتصال تمتد في أكثر من ٧٠ دولة علي مستوى ٦ قارات حيث تكرس جهودها لتعزيز جودة الرعاية الصحية على مستوى العالم من خلال ارساء قواعد ارشاديه يُحتكم اليها لتوجيه مقدمي الرعاية الصحية و الباحثين الصحيين لتحقيق التميز. 

يذكر ان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هي احدى الهيئات الثلاث المنشئة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل والتي تخضع للإشراف العام للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الجهة المنوطة بإصدار المعايير التي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن المصري طبقًا لمعايير الجودة والسلامة والتي تهدف إلى ضبط القطاع الصحي والرقابة على أداء الخدمات الصحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الرقابة الصحية: 2021 عام الانطلاق الحقيقي لتحقيق الجودة

تسجيل 9 منشآت صحية ببورسعيد لتقديم خدمات التأمين الصحي

البدء في وضع استراتيجية الجودة والسلامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

الرعاية الصحية تعلن إعادة تسجيل 5 منشآت صحية ببورسعيد بهيئة الاعتماد

هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تنظم برنامج للتهيئة وورش عمل لـ17 مركزا طبيا ببورسعيد

الاعتماد والرقابة الصحية: مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

ترشيحاتنا

اتجار في البشر وهتك عرض أطفال.. إحالة زعيم أكبر عصابة تسول في القاهرة للمحاكمة

تتوجه للشرطة بدلًا من قاعة الفرح.. عروس تقدم بلاغا في عريسها يوم الزفاف

تشافي: أحلم بتدريب برشلونة.. وسنرى ما يحمله المستقبل

بعد تزويرهم شهادات تحليل كورونا.. تعرف على العقوبة المنتظرة للمتهمين

مسحة طبية للاعبي النادي الأهلي قبل السفر لتنزانيا

القاهرة دوما هى الحل .. مصر تتحدي كورونا وتنقذ أندية شمال إفريقيا من عقوبات الكاف

Advertisements

اصطحبها في نزهة والتقط سيلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على طريقة تسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. ريهام أيمن في إطلالة عفوية مع ابنها.. شاهد

بـ الكاجوال.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

علاج للرشح والزكام في يوم واحد بالأعشاب