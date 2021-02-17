مدرب الأهلي يعدد مكاسب فوز الفريق بثلاثية أمام المريخ السوداني

كشف سامي قمصان مدرب فريق النادي الأهلي، عن مكاسب فوز الفريق امس امام المريخ السوادني بـ ثلاثية نظيفه في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.





وأكد قمصان في تصريحات لـ قناة "اون تايم سبورت

" أن الفريق حقق عددا من المكاسب من الفوز، أبرزها تألق محمود وحيد نجم الفريق وتعويض غياب على معلول بشكل رائع، مشددا انه ينافس معلول بقوه في هذا المركز.





وأضاف أن عودة سعد سمير نجم الفريق للمشاركة اساسيا امر رائع عقب غيابه لفترة طويله، مشددا ان الاهلي فريق محترف لذلك فلا يوجد لاعب أساسي أو احتياطي.





وتابع أن بواليا احرز هدفه الاول مع الفريق وهو امر رائع واحد اهم المكاسب للفوز، مشددا أن للاعب رائع ولكنه كان بحاجه لإحراز هدفه الاول لينسجم بشكل كامل مع الفريق.





وتابع أن الفريق لديه طموح قوي لتحقيق الـ اللقب العاشر بدوري ابطال افريقيا.