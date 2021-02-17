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رياضة

باتشيكو يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:00 م
باتشيكو
باتشيكو
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ملك موسي
حرص البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي إلقاء محاضرة فنيه للاعبين خلال المعسكر المغلق عصر اليوم استعداد لمواجهة الاسماعيلي.

وقام الجهاز الفني للفريق الأبيض ، بتوجيه تحذير للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز، وطالبهم بالتركيز الشديد في المباراة وعدم الاستهانة بالخصم .

وشدد باتشيكو ، خلال حديثه مع لاعبي الزمالك على ضرورة عدم الاستهانة بالإسماعيلي أو النظر لترتيبه في جدول الدوري بالوقت الحالي، خاصة أنه نادي كبير ومباراته مع الأبيض تكون جماهيرية وقوية على مدار تاريخ الناديين.

ويتصدر الفريق الأبيض قمة جدول الدوري برصيد 26 نقطة ، فيما يحتل الدراويش المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط .

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