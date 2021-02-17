وزير خارجية باكستان : البنية التحتية فى مصر مبهرة للغاية

قال رئيس الوزراء الباكستاني شاه محمود قريشي ، إن البنية التحتية التى شاهدتها فى مصر مبهرة للغاية ، بالإضافة لكافة التطورات التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة .





وأضاف " قريشى " ، خلال مؤتمر صحفى يجمعه بنظيره المصرى السفير سامح شكرى ، أن باكستان ترحب ب المستثمرين المصريين للاستثمار في بلاده ، لافتأ لوجود اعفاءات ضريبية فى باكستان لجذب المستثمرين المصريين هناك .





وأشار إلى أن اللغة العربية هى لغة القرآن الكريم ، مؤكدأ أن التعليم الدينى هو أمر هام للدولة ولن يفهم الإسلام أفضل من المصريين والذين يمتلكون حضارة كبيرة .





وتابع أن القارة الإفريقية تمتلك مقومات كثيرة سواء من المعرفة والثروات والخبرات العلمية والاقتصادية الكبيرة ، وإفساح المجال لباكستان مزيدأ من الاستثمارات .