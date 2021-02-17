سامح شكري: نعمل على تقوية علاقاتنا مع باكستان في جميع مجالات التعاون

قال السفير سامح شكرى، وزير خارجية مصر، إن المباحثات الثنائية مع شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان اليوم تطرقت لمناقشة كيفية مواجهة الفكر المتطرف، لحماية المجتمعات وخاصة الشباب، من الانسياق وراء الدعاوي المغرضة والطرح المغلوط لمبادئ الدين الحنيف القائم على التسامح والسلام، منوها إلى أن البلدين لديهما مجال واسع في الخبرة المشتركة لمكافحة الارهاب والقضاء عليه.





وأضاف"وزير خارجية مصر"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني، أن البلدين يعملان معا لنزع التطرف والفكر المتطرف، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها مؤسسات دينية وعلى رأسها الأزهر الشريف "مركز الاسلامي الوسطي" تساعد في هذا الأمر، كما أن الأزهر الشريف يقدم العديد من المنح للطلاب من باكستان.





وتابع: "نعمل على تقوية علاقتنا مع باكستان في كافة مجالات التعاون".



