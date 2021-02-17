وزير خارجية باكستان يكشف عن مفاعلين نوويين يهددان العالم.. التفاصيل

قال الشاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني إن النزاع القائم في كشمير هو قضية متشابكة الأطراف، وانها اقدم بند في اجندة مجلس الامن وان هناك التزامات واضحة من الهند وباكستان والمجتع الدولي، مؤكدا على استعداد باكستان لاحترام تلك الالتزامات.





وتابع وزير خارجية باكستان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، أن الموقف في كشمير منذ 5 اغسطس 2019 تدهور الي ابعد مدى، لافتا الي ان الشعب يعاني كثيرا والان الابرياء يتعرضون للاذى والضرر وتم تدمير اقتصاد كشمير وجامو، اثر تلك الازمة، وذلك لاعتمادهم على السياحة في الاقتصاد القومي لهم ولكن دمر الإرهاب تلك السياحة.





واوضح أن جامو وكشمير كانوا يتمتعوا بزراعة محاصيل رائعة، ولكن تدمرت وهدم التعليم بهما ايضا، مشيرا الي انه اصبح هناك اغلاق تام ومنع للاتصالات، منوها ان القوانين المطبقة هناك تهدف للقمع ومنع حركات تقرير المصير، ولا ينبغي على العالم ان يغفل ذلك، لان اذا خرج الموضوع عن السيطرة سيؤدي بالاضرار بنا جميعا.





واضاف ان هناك مفاعلين نووين يهددون العالم بأسره لانهم يواجهون بعضهم البعض، معقبا: "احنا في بعض الاحيان لا نملك اتخاذ اي اجراء والحوادث ثقع بتلك الطريقة، وده ممكن يدمرنا كلنا".



