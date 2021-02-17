بعد لقائه نقيب التمريض.. محافظ بورسعيد يوافق على إنشاء وحدة متخصصة لمواجهة الزيادة السكانية

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، الأربعاء، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصرى بديوان عام محافظة بورسعيد ، لمناقشة عدد من الملفات والتطورات فى قطاع الصحة والتمريض بالمحافظة .





وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء ، على الجهود الكبيرة التى تبذلها الأطقم الطبية وأطقم التمريض خلال هذه المرحلة الحرجة ، مثنيا على العمل الدءوب والمستمر للحفاظ على حياة المرضى و مواجهة الفيروس المستجد بكل قوة ، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة حقيقية فى القطاع الصحى و خاصة أطقم التمريض المؤهلين على أعلى مستوى ويمتلكون كفاءة عالية تساهم فى تقديم رعاية طبية وصحية متكاملة للمرضى .





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من جانبها ، وجهت الدكتورة كوثر محمود الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر لاطقم الاطباء والتمريض بالمحافظة ، مؤكدة أن نجاح تطبيق التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد كأول محافظة يأتى فى إطار الجهود الرائعة والتعاون المثمر لمحافظ بورسعيد مع الجهات المختصة فى هذا الشأن ، كما تناول اللقاء عدد من الموضوعات الخاصة بالارتقاء بمستوى أطقم التمريض بما يخدم المرضى ويحقق أفضل مستوى طبى بالمحافظة.





وفى سياق اخر و افق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي أنشاء وحدة السكان لسرعة الإستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظة والوقوف على تطورات الموقف السكاني وتداعياته، وذلك تنفيذآ لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر محلية مدربة على إدارة البرنامج السكاني





وأكد أن ذلك إضافة إلى تقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية ودعم متخذي القرار لضبط معدل النمو السكاني بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والرائدات الريفيات والجمعيات الاهلية والجهات الشريكة من خلال المتابعة المستمرة، إلى جانب تجميع البيانات وأنشاء نظام ولوحة معلوماتية وأعداد تقارير وتحديد المعوقات لتلافيها



