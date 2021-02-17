نشرة أخبار العالم.. نبأ سار من الصحة العالمية.. السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا.. ملايين الأمريكيين بدون كهرباء ومقتل 21 شخصا.. والسعودية تحذر من الطقس السيئ

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

البنتاجون يصنف روسيا كأكبر تهديد لـ أمريكا والناتو

"الأرصاد" السعودية تحذر من الطقس السيئ بهذه المناطق

السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا بعد اختراق حدوده

السفير الفرنسي: أمن فرنسا يبدأ في مصر وأمن مصر هو أمن فرنسا

ملايين الأمريكيين بدون كهرباء ومقتل 21 شخصًا في عاصفة ثلجية نادرة









شهدت الساحة العالمية اليوم، الأربعاء، العديد من الأحداث المختلفة خلال الساعات الماضية على كافة الأصعدة وتصدر ذلك..





السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا بعد بعد اختراق حدوده





أعلنت وزارة الخارجية السودانية، استدعاء سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات حول تطورات أزمة الحدود بين البلدين.





وكانت الحكومة السودانية قد اتهمت إثيوبيا بالاعتداء مجددًا على الأراضي السودانية، ودخول أراضٍ تتبع قانونًا للسودان، ما عدته انتهاكًا مباشرًا لسيادة البلاد وسلامة أراضيها، محذرة من تأثير الاعتداء على الأمن والاستقرار في الإقليم.





وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان يعد الأول من نوعه منذ اندلاع التوتر بين السودان وإثيوبيا، إن الاعتداء الإثيوبي على الأراضي السودانية يعد تصعيدًا مؤسفًا «لا يمكن قبوله».





ملايين الأمريكيين بدون كهرباء ومقتل 21 شخصًا في عاصفة ثلجية نادرة





أدى الطقس السيئ والعاصفة الثلجية التي تجتاح أجزاء كبيرة من وسط وجنوب الولايات المتحدة، إلى انقطاع الكهرباء عن ملايين الأمريكيين ومقتل مالا يقل عن 21 شخصا في ولايات متعددة.





ووقعت أسوأ حالات انقطاع التيار الكهربائي في ولاية تكساس، حيث ظل أكثر من 4 ملايين منزل وشركة بدون كهرباء منذ أمس الثلاثاء في درجات حرارة شديدة البرودة.





وانقطعت الكهرباء عن 250 ألف شخص في أماكن أخرى بخلاف تكساس، فضلا عن انقطاع التيار عن نحو 4 ملايين شخص آخرين في مدينة مكسيكو، كما تأثر ربع مليون شخص في ولاية أوريجون جراء العاصفة الثلجية النادرة.





وتسببت العاصفة الثلجية والطقس السيئ في وفيات أخرى بعدد من الولايات مثل لويزيانا وكنتاكي وميسوري، لأسباب مختلفة بينها حوادث سيارات والتسمم بغاز أول أكسيد الكربون.





الأرصاد السعودية تحذر من الطقس السيئ بهذه المناطق





نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساء.





بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.





وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة تضمن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية.





البنتاجون يصنف روسي كأكبر تهديد لـ أمريكا والناتو





اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ، إن روسيا هي الدولة الأخطر التي تشكل تهديدا لجميع أعضاء حلف شمال الأطلسي.





وقال البنتاجون أن "روسيا تشكل تهديدا واضحا لجميع الحلفاء في الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة".





ووصف البتاجون روسيا بأصعب الأمور" هم يستخدمون القوة العسكرية لتحقيق أهدافهم، ويدعمون الجماعات التي تعمل بالوكالة ويحدثون الفوضى والشكوك ويقوضون النظام الدولي".





وبناء على هذه الاتهامات الثقيلة، قال البنتاجون إن أمريكا لن تصمت ذاكرًا "إن السلطات الأمريكية تعتزم تعزيز مصالحها الخاصة، مع تحميل روسيا مسؤولية أفعالها المتهورة والعدوانية".





الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا





أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إصابات فيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 المبلغ عنها حول العالم خلال الأسبوع الماضي تراجعت بنسبة 16%، إلى نحو 2.7 مليون إصابة.





وقالت الصحة العالمية في تحديثها الإسبوعي، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المبلغ عنها انخفض بنسبة 10% خلال نفس الفترة، إلى نحو 81 ألف حالة.





وسجلت مناطق العالم انخفاضا في عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا، باستثناء منطقة شرق البحر المتوسط التي شهدت ارتفاعا بنسبة 7%.





وأظهرت البيانات انخفاض أعداد الحالات الجديدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 20% في إفريقيا وغرب المحيط الهادئ، وبنسبة 18% في أوروبا ، و 16% في الأمريكتين، و 13% في جنوب شرق آسيا.

السفير الفرنسي: أمن فرنسا يبدأ في مصر وأمن مصر هو أمن فرنسا





أكد ستيفان روماتيه سفير فرنسا لدي القاهرة أن بلاده تعتبر أن أمن فرنسا يبدأ في مصر، وأن أمن مصر هو أمن فرنسا مشيدا بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين في كافة المجالات والتنسيق الوثيق فيما بينهما حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع فى ليبيا.





وأثني روماتيه على هامش حفل بمقر السفارة الفرنسية على ما حققه الاقتصاد المصري من معدل نمو على الرغم من تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.





وقال إن التعاون بين بلاده ومصر في مجال تكنولوجيا المعلومات يعد مجالا جديدا بين البلدين حيث إنه تم استكشاف أنه من الأهمية بمكان تعزيز هذا القطاع على ضوء الأهمية التي توليها له مصر بشكل كبير، مشيرا إلى أن وزير الاتصالات ونكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أعرب خلال زيارتين قام بهما إلى باريس في 2019 عن الاهتمام بتدعيم العلاقات في هذا المجال خاصة فيما يخص الذكاء الاصطناعى وكل ما يتعلق بالامن السيبراني.