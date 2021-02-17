"الإسعافات الأولية للوقاية من كورونا" دورة تدريبية لخريجي الأزهر بالمنيا

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنيا دورة تدريبية عن "الإسعافات الأولية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا"، بالمشاركة مع المركز الطبي بملوي، وجمعية الشبان المسيحية، لمدة شهر، وذلك ضمن فعاليات فرع المنظمة بالمنيا؛ لتفعيل دورها المجتمعي الخدمي والتوعوي بالمجتمع.





ناقشت الدورة عدة محاور، منها: مدخل علم الاسعافات الأولية - الصدمات الكهربائية - الإغماء والغيبوبة - حوادث السيارات، فضلا عن كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل مشتملاتها بفيروس كورونا، كما حاضر بالدورة الدكتور جمال محمد عثمان، مدير المركز الطبي بملوي، والدكتور حاتم رستم، الطبيب بالمركز الطبي، وأكدوا خلالها على دعمهم ومساندتهم لما تقوم به الدولة ووزارة الصحة من جهود ضد فيروس كورونا.





حضر الدورة ماجد محروس، مدير عام جمعية الشبان المسيحية، والدكتورة لبنى عبد العظيم محمد، أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر، وعضو المنظمة، وفضيلة الشيخ مجدي مهران، مدير إدارة ملوي التعليمية الأزهرية، وفضيلة الشيخ محسن عيد، وكيل الإدارة، أحمد محمد أحمد، نقيب معلمي مركز ديرمواس وملوي، والأستاذ أحمد نوح، أمين عام فرع المنظمة بالمنيا، والأستاذ رأفت ميخائيل - علاقات عامة المطرانية، والشيخ نصر الدين محمد، عضو المنظمة، فاتن الصياد، أمينة لجنة المرأة، وعضو بيت العائلة، ولفيف من شباب خريجي الأزهر، والأخوة الأقباط.



