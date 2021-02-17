القوى العاملة: سلمنا وثيقة التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

قال محمد طه، وكيل وزارة القوى العاملة، إنه فى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا تم تسليم وثائق للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية والتي أصدرتها الوزارة لـ31 ألفا و 196 عاملًا غير منتظم والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة.





وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة، خلال لقاء على فضائية دى ام سي، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالمواطن المصري وكيفية توفير كل سبل الرعاية له ، وظهر ذلك جليًا في اهتمام الرئيس ودعمه لكل فئات العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص ، بما يعتبر بمثابة توجيه لكل الجهات التنفيذية ومؤسسات الدولة لتلبية احتياجات هؤلاء العمال.



