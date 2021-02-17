طقس الإسكندرية.. الأمواج 5 أمتار وسرعة الرياح 50 عقدة واستمرار غلق البوغاز

قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجوية و التقلبات الجومائية، حيث لا تزال تشهد الإسكندرية ثاني أيام نوة الشمس الصغيرة، والتي يصاحبها تغيرات جوية، ووصل الضغط الجوى إلى 1012 بارومتر، وارتفاع الموج من 4.5 إلى 5 متر، وصلت سرعة الرياح إلى 50 عقدة.





ووجّه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

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وعلى الصعيد ذاته، تابع محمود بريك رئيس حي العامرية ثان أعمال تصريف مياه الامطار بطريق الكافوري، أسفل كوبري العامرية.

وتفقد السيد موسي رئيس حي العجمي أعمال تصريف وكسح تجمعات مياه الأمطار بشارع شهر العسل، وشارع النقابات الهندسية منطقة البيطاش.